Королева Елизавета II ищет себе нового водителя в Интернете

Королева Великобритании Елизавета II через Интернет ищет себе нового водителя. Британская королева решила не обращаться в специальные рекрутинговые агентства. В Интернете она уже ранее искала садовника.

В требованиях указано, что кандидат должен быть с покладистым характером и уметь поддержать разговор. Зарплату обещают почти две тысячи фунтов стерлингов в месяц (это примерно 100 тысяч рублей), что ниже средней зарплаты в Великобритании. За рулем монаршему шоферу придется проводить 48 часов в неделю. В дальних поездках ему будут предоставляться бесплатное жилье и питание.