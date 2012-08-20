Южная Америка поддерживает позицию Эквадора в отношении Ассанжа

Главы МИД стран-участниц Союза южноамериканских наций заявили накануне о поддержке Эквадора в его намерениии предоставить основателю сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

"Стороны должны продолжать диалог, чтобы достичь приемлемого (для обеих сторон) решения", - говорится в заявлении UNASUR.