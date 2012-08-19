Немецкий военный корабль находится у побережья Сирии

У побережья Сирии в боевой готовности находится разведывательный корабль немецкого флота, передаёт немецкое радио. Как заявил пресс-секретарь министерства обороны Германии, этот корабль уже в течение многих лет проводит разведывательную миссию на Восточном Средиземноморье.

Тем временем, в Сирии тысячи людей вновь требуют отставки президента Асада. В конце месяца Рамадан многие граждане вышли на улицы в столице - Дамаске и других городах страны. Государственное телевидение впервые за последний месяц показало президента, который молится в мечети.

По сообщениям активистов, в пригороде Дамаска, в котором недавно прошли тяжёлые бои между оппозицией и правительственными войсками, обнаружены тела 40 убитых.