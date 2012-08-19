Минобороны Британии поставило крест на НЛО и инопланетянах

Министерство обороны Великобритании прекратило исследования в области НЛО и поставило крест на инопланетянах. Последний отдел британского оборонного ведомства, занимавшийся изучением заявлений граждан этой страны о странных явлениях, таких как вспышки света, шум и другие необычные "инопланетные" эффекты, ликвидирован, передает радио "Вести ФМ".

Решение о прекращении изучения НЛО было принято после заключения экспертов о том, что угрозы безопасности стране со стороны неопознанных летательных объектов нет. Расформирование спецотдела, занимавшегося внеземными цивилизациями, началось еще три года назад. Тогда была отключена телефонно-электронная "горячая линия", по которой военные принимали сообщения от людей об НЛО.