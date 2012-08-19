В Хорватии вооруженная женщина ограбила банк

В Хорватии вооруженная женщина в темных очках ворвалась в субботу, 18 августа, в одно из отделений Сплитского банка в Загребе и украла 360 тысяч кун (около 50 тысяч евро).



По информации местной полиции, грабительница разоружила охранника, угрожая ему пистолетом, и заперла его в туалете вместе с сотрудником банка и посетителем. Об этом сообщает РИА Новости. Затем преступница вынудила другую сотрудницу банка выдать ей деньги.



