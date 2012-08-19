В Вашингтоне произошло землетрясение магнитудой 5,6

В США в субботу, 18 августа, на побережье штата Вашингтон произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы Соединенных Штатов, подземный толчок был зафиксирован на глубине 10,1 километра.

Эпицентр располагался недалеко от границы с Канадой, примерно в 300 километрах от городка Ниа-Бей, передает Вести.ру. В результате землетрясения никто не пострадал. Разрушений нет. О возможности цунами не сообщалось.