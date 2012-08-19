В Афганистане погибли трое иностранных военнослужащих

В Афганистане погибли трое военнослужащих Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF). Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, на востоке страны.



Согласно предварительным данным, военные погибли в результате подрыва на фугасе. Об этом сообщает РИА Новости. Всего с начала 2012 года в Афганистане было убито 306 иностранных военных, из них 235 составили американцы, 31 британец и 40 солдат и офицеров контингентов других государств.