Гостелевидение Сирии в воскресенье показало президента Башара Асада

Государственное телевидение Сирии в воскресенье показало президента страны Башара Асада в мечети. Он молился, отмечая окончание месяца Рамадана.

Асад впервые появился на публике с тех пор, как месяц назад в Дамаске произошел взрыв, в результате которого погиб его близкий родственник и несколько других высокопоставленных чиновников.

В мечети Башара Асада в праздник Ид аль-Фитр сопровождал премьер-министр. Вице-президент Фарук аль-Шараа отсутствовал, предает Би-Би-Си.

Ранее СМИ передавали, что Шараа бежал из Дамаска и перешел на сторону повстанцев. Но представители сирийского правительства опровергали информацию о его побеге.

Окончание священного месяца Рамадана не ослабило насилие в Сирии. По сообщению базирующейся в Лондоне правозащитной организации Observatory for Human Rights, накануне были убиты более 130 человек.