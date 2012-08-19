В Сербии машина врезалась в толпу на гонках, есть жертвы

В Сербии произошел несчастный случай во время гонок - спортивный автомобиль въехал в толпу людей. В результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.



Инцидент произошел в районе горного массива Тара, где проходили гонки "Тара-2012". В автогонках принимали участие 50 автомобилей, передает РИА Новости. Спортсмен из Боснии и Герцеговины Бранимир Симич потерял контроль над машиной и врезался в толпу.



