К западу от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
19 августа 2012, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
К западу от индонезийского острова Суматра в воскресенье, 19 августа, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Как отмечает Геологическая служба США, эпицентр сейсмического события в 75 километрах к юго-западу от Банда-Ачех.
Очаг произошедшего землетрясения залегал на глубине 9,8 километра. Согласно предварительным данным, угрозы цунами нет, передает РИА Новости. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Суматра - самый западный из главных островов Индонезийского архипелага.