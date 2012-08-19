К западу от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

К западу от индонезийского острова Суматра в воскресенье, 19 августа, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Как отмечает Геологическая служба США, эпицентр сейсмического события в 75 километрах к юго-западу от Банда-Ачех.



Очаг произошедшего землетрясения залегал на глубине 9,8 километра. Согласно предварительным данным, угрозы цунами нет, передает РИА Новости. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Суматра - самый западный из главных островов Индонезийского архипелага.

