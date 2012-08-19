В Триполи прогремели два взрыва

В Ливии утром в воскресенье, 19 августа, произошли два взрыва в Триполи. В результате взрывов как минимум один человек погиб, еще один получил ранения. К местам терактов стягивается полиция.



Один из взрывов прогремел сегодня недалеко от здания Министерства внутренних дел страны, второй — рядом с Полицейской академией. Согласно предварительным данным, у здания МВД сработала бомба, установленная в автомобиле, передает Лента.ру. Точных сведений о количестве пострадавших от второго взрыва в ливийской столице пока нет.



