Причиной катастрофы с самолетом в Судане был не взрыв?

Причиной катастрофы, в результате которой в Судане сегодня разбился самолет с членами правительственной делегации на борту, стали "плохие метеорологические условия". Это утверждает суданское информационное агентство SUNA.

В результате катастрофы, произошедшей в районе города Талоди в 650 км к юго-западу от столицы страны — Хартума, погибли все находившиеся на борту — 31 человек. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Судана Абдельхафиз Абдельрахим.

Самолет направлялся в штат Южный Кордофан, где делегация должна была принять участие в праздновании Ид аль-Фитра — окончания поста в месяц Рамадан. Среди погибших — 26 членов делегации, в том числе ее руководитель, министр по делам вакуфов и религии республики Гази ас-Садик, а также члены экипажа.



