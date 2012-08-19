Взрыв на борту самолета в Судане: все пассажиры погибли

В результате взрыва на борту самолета в Судане сегодня погиб 31 человек.Самолет упал в горах вблизи города Талоди в пограничном штате Южный Кардофан. На борту была правительственная делегация для участия в праздновании окончания Рамадана.

Арабские СМИ пишут, что среди погибших был министр снабжения и обеспечения Судана Халил Абдалла. Есть данные, что погиб также министр религии Гази аль Садик.

Об обстоятельствах авиакатастрофы не сообщается.



