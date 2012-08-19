"Зенит-3SL" с американским спутником запущен с "Морского старта"

Ракета-носитель "Зенит-3SL" с американским спутником связи "Интелсат-21" стартовала с плавучей пусковой платформы "Одиссей" в Тихом океане в рамках проекта "Морской старт".

Об этом сообщил РИА Новости представитель РКК "Энергия", где проходит прямая трансляция запуска.

Запуск произошел в 10.55 мск. Расчетное время отделения космического аппарата от разгонного блока ДМ-SL - 11.25 мск.

По разным техническим причинам вывод на орбиту космического аппарата Intelsat-21 неоднократно переносился на сутки, начиная с 15 августа.

Введение в строй этого спутника связи, изготовленного на базе платформы 702МР компанией Boeing Satellite Systems Inc., позволит увеличить мощность передачи для одного из наиболее популярных районов мультимедийного вещания Латинской Америки.

Intelsat-21 заменит космический аппарат Intelsat-9 и будет обслуживать операторов прямого спутникового и кабельного телевидения.

Международный консорциум "Морской старт" (Sea Launch) был создан в 1995 году. После реорганизации в 2010 году, штаб - квартира компании располагается в городе Берн (Швейцария).







