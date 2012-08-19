Наблюдатели ООН покинут Сирию в течение нескольких часов

В воскресенье, 19 августа, истекает мандат работы наблюдателей Организации объединенных наций (ООН) в Сирии. Наблюдатели ООН начали уезжать из Сирии еще накануне.

В соответствии с решением Совбеза, до настоящего момента там находилось около 100 наблюдателей. Ожидается, что все они покинут страну в течение нескольких часов. В четверг было принято решение о прекращении полномасштабной миссии с сегодняшнего дня, в связи с тем, что ситуация в Сирии не позволяет им в полной мере выполнять возложенные на них обязанности.

В полночь с субботы на воскресенье присутствие наблюдателей ООН на территории страны стало нелигитимным. Присутствие организации в Сирии теперь будет ограничено учреждением в Дамаске координационного бюро. Несмотря на все усилия ООН кровопролитие в Сирии не прекращается.

По данным ООН, с начала конфликта в Сирии, немногим более чем за год, погибло около 16 тысяч человек.