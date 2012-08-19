В Китае проходят антияпонские митинги и демонстрации

Жители КНР вышли сегодня на улицы городов, чтобы выразить протест против состоявшейся высадки японских активистов на островах Дяоюйдао /японское название Сенкаку/. Китайцы жгут японские флаги.

В столице китайской провинции Гуандун Ханчжоу на митинг собрались более двух тысяч возмущенных китайцев. Они принялись выкрикивать антияпонские лозунги и сжигать японские флаги. Были замечены акты вандализма — нападению подверглись несколько японских автомобилей и ресторанов национальной кухни.

Более 100 человек собрались ранним утром около генерального консульства Японии в Гуанчжоу. Протестующие держали в руках флаги КНР и плакаты с надписями, призывающими "защищать острова Дяоюйдао".

Митинги и демонстрации проходят также в Харбине и Шэньяне /Северо-Восточный Китай/, Циндао / Восточный Китай/, в южных городах Шэньчжэнь.

Сегодня 10 граждан Японии установили на одном из спорных островов три флага. Этому предшествовала церемония на острове Исигаки /южная префектура Окинава/ в память о жертвах Второй мировой войны.

Накануне Китай потребовал от Токио не нарушать суверенитета КНР в связи с планами японских парламентариев посетить спорные острова Дяоюйдао. "Китайская сторона требует от Японии немедленно прекратить действия, нарушающие суверенитет Китая", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ган.



