Японцы установили свой флаг на спорной с Китаем территории

Японцы, несмотря на протесты Китая, поняли свой флаг на одном из необитаемых островов в Южно-Китайском море. Официальная цель японской группы – почтить память людей, погибших там во время Второй мировой войны.

Флотилия парусников с примерно 150 японскими активистами на борту достигла необитаемых островов в Южно-Китайском море. Японцы примерно десять человек, вплавь добрались до одного из кусочков суши.

Сходить на берег на островах, именуемых в Японии Сэнкаку, а в Китае – Дяоюйтай, отправившимся в плавание японские власти ранее запретили, передает Би-Би-Си.

В пятницу Япония, контролирующая эти острова, депортировала приплывших туда китайских активистов.

Принадлежность островов также оспаривает Тайвань.