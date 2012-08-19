В Чехии полиция арестовала последователя Брейвика

В Чехии полиция арестовала 29-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, по стилю напоминающего совершенный норвежцем Андерсом Берингом Брейвиком в 2011 году. Арестованный - гражданин Чехии.

Житель Остравы, использовавший имя «Breivik» в качестве никнейма на различных интернет-сайтах, обратил на себя внимание полиции. Полиция решила провести предварительную проверку по поводу возможной причастности этого человека к терроризму. В его квартире были обнаружены автомат, взрывчатка, боеприпасы и полицейская униформа.

Арестованный чех имел пять судимостей по различным статьям, одну из них он получил за то, что подорвал вблизи автозаправочной станции деревянный сарай, передает ВВС.

Соседи задержанного в чешских СМИ характеризуют его как человека психически неуравновешенного, но не экстремиста. Томас Тухи, директор регионального управления полиции, сообщил, что следствие проверяет версию о связи задержанного с Брейвиком.