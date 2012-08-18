Принц Уильям спас тонущую в море 16-летнюю девушку

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям спас тонущую у берегов Уэльса девушку. На спасательном вертолете принц поднял 16-летнюю девушку, которую сильное течение унесло в море, из волн и доставил на берег.

Принц Уильям в настоящее время отбывает службу в должности пилота спасательного вертолета. В четверг он приземлился после упражнений на вертолете «Си Кинг» и услышал сигнал тревоги. Менее чем за минуту команда принца долетела до места, где тонула девушка. К ней спустился медицинский работник, который вытащил ее из волн.

Выяснили, что девушка со своим другом занимались лежачим серфингом, когда их унесло в открытое море. Юношу спас серфер, отдыхавший на том же берегу.

Подростков доставили в госпиталь в Бангоре на севере Уэльса. Ребята признались, что уже потеряли надежду на спасение.

Напомним, в ноябре прошлого года принц Уильям участвовал в спасательной операции в Ирландском море, где тонуло судно с российскими моряками.