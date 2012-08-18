Вице-президент Сирии Фарук Шараа опроверг информацию о своем бегстве

Вице-президент Сирии Фарук Шараа опроверг информацию СМИ о своем побеге в Иорданию. Ливанская телестанция «Аль-Манар» передала, что сирийский вице-премьер находится в Дамаске и работает как обычно в своем кабинете.

«Аль-Манар» опроверг «измышления ряда спутниковых телеканалов» о том, что Шараа покинул свой пост и бежал за рубеж.

О побеге Фарука Шараа передал телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на официального представителя Военного совета (ВС) так называемой «Сирийской свободной армии» Луэй аль-Микдада. По его словам, Шараа «исчез из Дамаска 10 дней назад после попытки покушения». Он утверждал, что сирийский вице-президент якобы покинул столицу «вместе с группой высокопоставленных офицеров и своими ближайшими родственниками». Аль-Микдад отказался подтвердить информацию о том, что вице- президент пересек границу с Иорданией.

Накануне племянник Фарука Шараа, полковник Юураб Шараа неожиданно появился в столице Иордании, откуда призвал сирийскую армию «встать на сторону народа и выступить против правления сирийского президента Башара Асада».

Вице-президент Сирии Фарук Шараа в начале года назывался как вероятный полномочный представитель властей на будущих переговорах с оппозиционными фракциями по политическому урегулированию. Фарук Шараа на протяжении двадцати лет возглавлял сирийский МИД, а с 2006 года стал вице-президентом Сирии. Его предшественник на этом посту, Абдель Халим Хаддам, бежал из страны семь лет назад и проживает во Франции.

В пятницу глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил на пресс-конференции в Бейруте, что располагает данными о скором выезде из страны большой группы лиц из окружения Башара Асада. По его мнению, это свидетельствует о растущей изоляции сирийского президента, передает ИТАР-ТАСС. Фабиус добавил, что нужно срочно найти альтернативу Асаду. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы крушение режима привело к росту экстремизма, недопустимо оставить страну без власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с очередными заявлениями по Сирии. По его словам, вопрос об отставке Башара Асада должны решать сами сирийцы.