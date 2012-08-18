Жертвами теракта в Афганистане стали 4 человека

На юго-западе Афганистана прогремел взрыв, жертвами которого стали четыре человека. По предварительным данным, еще 11 получили ранения различной тяжести. В числе пострадавших - мирные граждане.

Взрыв прогремел в городе Шинданд, провинция Герат. Бомба была заложена под мостом, который ведет на один из местных рынков, передает РБК. Место для теракта было выбрано не случайно - в преддверии праздника Ид уль-Фитр (Ураза-Байрам) рынок является достаточно многолюдным местом.