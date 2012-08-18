В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6

В Индонезии в субботу, 18 августа, произошло землетрясение магнитудой 6,6. Землетрясение произошло на индонезийском острове Сулавеси. Угрозы цунами объявлено не было.

Как отмечает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 17.41 по местному времени (13.41 мск). Землетрясение произошло в 44 километрах от населенного пункта Палу (Palu), передает РИА Новости. Очаг сейсмического события залегал на глубине десять километров. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.