Ким Чен Ын приказал армии быть готовой к удару по Южной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии КНДР быть готовой к удару по Южной Корее. Заявление лидера КНДР приурочено к ежегодным совместным американо-южнокорейским учениям.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. «Если хоть один снаряд упадёт в воды или на земли КНДР, солдаты должны нанести уничтожающий удар», – заявил Ким Чен Ын, передает РСН. При этом лидер КНДР выразил благодарность военнослужащим, которые в ноябре участвовали в арт-обстреле приграничного острова Йонпхендо.