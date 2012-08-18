Вице-президент Сирии Фарух Шараа сбежал из страны и присоединился к оппозиции. По данным телеканала Al-Arabiya Шараа сбежал на территорию Иордании. Сирийские власти продолжают нести потери.

Напомним, 6 августа в Иорданию бежал Р.Хиджаб. 18 июля произошел теракт, в результате которого погибли четверо высокопоставленных силовиков, включая зятя президента Сирии. Тогда взрыв прогремле в здании Бюро государственной безопасности в Дамаске. Кроме того, уже несколько десятков генералов, силовиков, чиновников и дипломатов бежали за границу, отказавшись поддерживать режим президента Сирии Башара Асада.