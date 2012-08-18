В Мексике автобус упал в ущелье глубиной 150 метров

В Мексике пассажирский автобус упал в ущелье. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще 23 были ранены. Инцидент произошел на северо-западе страны на 174 километре трассы, соединяющей порт Масатлан с городом Дуранго.

В салоне автобуса находились около 40 человек. Автобус перевернулся на горной дороге и скатился в ущелье, глубина которого составляет более 150 метров, передает РИА Новости. На месте трагедии погибли 11 человек, еще двое скончались по дороге в больницу.