Пан Ги Мун раскритиковал заявление Ахмадинежада в адрес Израиля

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с критикой резких высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в адрес Израиля. Ахмадинежад назвал факт существования Израиля на карте мира "оскорблением для человечества".

Такое заявление президент Ирана сделал, выступая в Тегеранском университете. Помимо этого, Ахмадинежад также заявил, что Иран стремится "защитить достоинство" всех людей в своем конфликте с Израилем, передает РБК.

«Генеральный секретарь осуждает эти оскорбительные и разжигающие рознь заявления», - отмечается в сообщении ООН. Пан Ги Мун считает, что своими высказываниями мировые лидеры должны снижать, а не повышать напряженность.