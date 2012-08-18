У берегов Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

У берегов острова Тайвань в субботу, 18 августа, было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,0, отмечает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы на глубине 22,2 км. Как стало известно, эпицентр произошедшего землетрясения находился в море в 73 км к юго-востоку от города Хуалянь, передает РБК. Сведений о жертвах и разрушениях нет. При этом в прибрежных районах не объявлялась угроза цунами.