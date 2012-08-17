В Нью-Йорке задержали 6 участников акции в поддержку Pussy Riot

В Нью-Йорке полиция арестовала шесть участников протеста в поддержку панк-группы Pussy Riot. Сторонники Pussy Riot были задержаны за нарушение правил проведения уличных акций.

Возле генконсульства России были арестованы три девушки в масках в стиле Pussy Riot. Задержание произошло после того, как они отказались подчиниться предупреждению полиции, передает РБК. В Нью-Йорке запрещено участие в уличных протестах с закрытым лицом. Еще трое были задержаны по пути к консульству, когда они вышли на проезжую часть. В акции протеста, которая началась возле православного храма на Манхэттене, принимают участие около двадцати человек.

В пятницу Хамовнический суд приговорил каждую из участниц панк-группы Pussy Riot - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к 2 годам лишения свободы, признав их виновными в хулиганстве.