Финляндия готовится к распаду еврозоны

Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя в интервью британской газете The Daily Telegraph открыто заявил о возможном распаде Евросоюза: «Мы должны быть готовы к этому», - предупредил политик.

По словам Туомиоя, финское правительство готовит для этого случая «своего рода план действий, который учитывает любое развитие событий».

Это заявление министра иностранных дел Финляндии вызвало беспокойство у ведущих политиков ЕС, которые борются с долговым кризисом, так как Финляндия является одним из кредиторов Валютного союза.

Премьер-министр страны Юрки Катайнен сообщил на этой неделе немецкому журналу «Spiegel», что две трети финнов выступают за евро, однако они также «обеспокоены размерами пакета финансовой помощи», сообщает собкор из Германии Ирен Верховецкая.

Сегодня финский министр по делам Европы Александр Стубб выступил с заявлением, в котором говорится о том, что «мнение министра иностранных дел не отражает позицию правительства».



