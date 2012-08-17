На сайте министерства иностранных дел Великобритании опубликовано заявление, что власти страны обязаны экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию и сдержит это обещание, несмотря на решение Эквадора признать Ассанда политическим беженцем.

"Согласно нашим законам, мистер Ассанж исчерпал все возможности апелляции, и британские власти обязаны экстрадировать его в Швецию. Мы сдержим это обещание. Решение правительства Эквадора ничего не изменит", - говорится в заявлении МИД Велиобритании.

Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, обвиняется в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, в июне опальный австралиец попросил у Эквадора политического убежища, 16 августа глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо объявил, что его страна предоставляет политическое убежище Ассанжу.