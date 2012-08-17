Афганский полицейский застрелил двух военнослужащих НАТО

Двое военнослужащих НАТО застрелены в пятницу на юго-западе Афганистана, по данным СМИ, погибшие - американцы, военных застрелил афганский полицейский, подробности инцидента не разглашаются.

Всего в этом году в Афганистане из-за нападений погибли 29 военнослужащих США.