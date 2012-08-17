Афганский полицейский застрелил двух военнослужащих НАТО
17 августа 2012, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
17 августа 2012, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
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Ученые: посттравматический стресс инициирует долгосрочные изменения в работе мозга
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Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей
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В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов
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В Тулуне около 450 домов не подлежит восстановлению после паводка
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"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер