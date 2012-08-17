Во Франции туристический автобус попал в ДТП , пострадали 22 человека

Автобус с туристами попал в ДТП во Франции, пострадали по меньшей мере 22 человека. Инцидент произошел сегодня утром на участке автострады неподалеку от города Мер в долине Луары.

По предварительным данным, пассажирами автобуса были туристы из Португалии. В автобусе находилось 46 человек, в том числе четверо детей.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости. Водитель автобуса помещен под стражу, ведется следствие.



