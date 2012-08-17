Германия требует освободить участниц Pussy Riot

Уполномоченный по правам человека правительства Германии Маркус Ленинг требует освободить участниц панк-группы Pussy Riot. «Их действия являются всего лишь нарушением порядка», - заявил Ленинг немецкому радио.

По его словам, этот процесс является свидетельством того, что Владимир Путин боится открытой дискуссии со своими критиками, сообщает собкор из Германии Ирен Верховецкая. С учетом того, что девушки находятся под заключением уже в течение долгих месяцев, этот процесс нельзя назвать правомерным.

Сегодня должен быть вынесен приговор участницам Pussy Riot. В связи с протестами в поддержку группы, полиция оцепила здание, где проходит суд. Во всём мире также проходят акции в защиту девушек.



