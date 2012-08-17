Среди раненых в пожаре на Пхукете россиян нет

Пожар произошел в Таиланде на острове Пхукет в районе Патонг Бич в ночном клубе Tiger Pub, личности четверых погибших пока не установлены, среди пострадавших граждан России нет.

Всего в больницы Пхукета госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей 12 человек. Полиции Пхукета пока не удалось определить, были погибшие в пожаре тайцами или иностранцами, по данным СМИ Таиланда, ночной клуб Tiger Pub принадлежит россиянам.