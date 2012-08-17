Страны-участницы Интерпол могут принять любые меры для ареста Ассанжа

Основатель сайта политических разоблачений WikiLeaks гражданин Австралии Джулиан Ассанж входит, по данным Интерпол, в так называемый "красный циркуляр о розыске" для особо разыскиваемых преступников.

Нахождение Ассанжа в данном списке для него означает что страны-участницы Интерпол могут предпринимать любые меры в рамках своего законодательства для задержания или ареста основателя WikiLeaks.