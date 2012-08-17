Pussy Riot собираются поддержать в нескольких десятках городов мира ФОТО

В Нью-Йорке, Лондоне, Вильнюсе и еще почти 30 городах мира пройдут акции в поддержку Pussy Riot. Причем в Ницце и Нью-Йорке акции планируют провести перед православными храмами, связанными с Московской патриархией.

"Непосредственно в Нью-Йорке состоится сразу несколько мероприятий. Все начнется у храма, затем группа людей перейдет к российскому консульству, оттуда будет шествие на Таймс-сквер, где пройдет представление: актеры будут читать выдержки из самого судебного процесса над Pussy Riot", — рассказал Александр Гольдфарб, общественный деятель и руководитель международного Фонда гражданских свобод, сообщают «Вести».

В Вильнюсе активисты придумали запустить в небо надутый автозак.

По словам Гольдфарба, благодаря социальной сети Facebook, удалось скоординировать запланированные акции.

Глава международного Фонда гражданских свобод надеется, что в Москве, у здания Хамовнического суда, где 17 августа будет оглашен приговор, соберется много людей.

Ранее «АН» сообщали: Адвокат Марк Фейгин призвал не проводить провоцирующих полицию акций.

























фотосессия "АН"