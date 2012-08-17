В Новом Орлеане неизвестный открыл огонь по представителям шерифа

В американском штате Луизиана в Новом Орлеане утром 16 августа в результате перестрелки убиты 2 полицейских и 2 получили ранения. Неизвестный по невыясненной причине открыл огонь по полицейскому, стоявшему на обочине дороги.

Преступник попытался скрыться, однако свидетели сообщили коллегам пострадавшего марку его автомобиля. Патрульные машины устремились в погоню и вскоре обнаружили автомобиль в одном из местных трейлер-парков.

Как только полицейские начали допрос двоих подозреваемых, из фургона вышел третий неизвестный, который открыл огонь по представителям шерифа. Двое полицейских были убиты на месте. В результате ответного огня были ранены двое подозреваемых. Всего в результате полицейской спецоперации были задержаны 5 человек. О том, при каких обстоятельствах был ранен четвертый сотрудник полиции, не сообщается.

Местный шериф Майкл Трегре сообщил, что один из раненых полицейских перенес успешную операцию и идет на поправку. Полковник полиции штата Луизиана Майк Эдмонсон, чей отдел занимается расследованием инцидента, отметил, что ему неизвестно о причинах и мотивах нападения на полицейских, сообщает РБК.

Сегодня в штате Луизиана объявлен траур по погибшим полицейским – на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги США.



