Жерар Депардье опять кого-то избил

В прокуратуру Парижа поступило исковое заявление от жителя французской столицы, который требует наказать актера Жерара Депардье за то, что тот его избил на одной из узких улочек центра города.

Как пишут французские СМИ, в минувшую среду Жерар Депардье, ехавший на скутере, столкнулся с автомобилем. Естественно началось выяснение отношений, которое переросло в драку. Автомобилист при этом утверждает, что во всем виноват Депардье.

Добавим, то Депардье не в первый раз попадает в подобную ситуацию. В 2005 году актер избил папарацци, который излишне надоедал ему и его семье. В 2009 году он умышленно поцарапал автомобиль и был доставлен в парижский комиссариат за причинение ущерба частной собственности. Тогда конфликт был улажен.



