США, политику которых разоблачал сайт Wikileaks, не будет вмешиваться в спор о местонахождении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

"Это проблема эквадорцев, британцев и шведов. Мне нечего к этому добавить... Это проблема этих стран, мы вмешиваться не будем", - сказала Нуланд.

МИД Британии, узнав о том, что Эквадор намерен предоставить Ассанжу политическое убежище, послал эквадорским властям письмо с предупреждением о том, что, руководствуясь законом о дипломатических и консульских помещениях от 1987 года, власти страны могут лишить дипломатического статуса здание эквадорского посольства.

Джулиан Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, снятие статуса дипмиссии позволит полиции арестовать Ассанжа и экстрадировать его в Швецию, где его подозревают в совершении преступлений сексуального характера.