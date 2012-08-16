Россия сожалеет в связи с завершением миссии наблюдателей ООН в Сирии

Россия выразила сожаление в связи с завершением в Сирии миссии наблюдателей ООН, в ночь на 20 августа, по инициативе Франции, миссия наблюдателей ООН в Сирии (МООННС) будет свернута.

"Мы сожалеем о том, что мандат МООННС подходит к концу. Мы считаем, что те члены Совбеза, которые настаивали на свертывании миссии, продемонстрировали отсутствие у них приверженности завершению боевых столкновений и мирному разрешению конфликта в Сирии", - заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

В состав миссии международных наблюдателей в Сирии входили 100 военных и гражданских представителей от ООН.

Поскольку примирения сторон конфликта в Сирии не произошло,это стало причиной свертывания миссии.

С марта 2011 года, по данным ООН, в Сирии погибли более 17 тысяч человек.