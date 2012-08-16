Ассанж не сможет воспользоваться безопасным выездом из Великобритании

Как только стало известно, что Эквадор предоставит Джулиану Ассанжу политическое убежище, послу Эквадора в Лондоне сразу вручили ноту протеста, а глава МИД Великобритании Уильям Хейг дал пресс-конференцию.

Хейг заявил, что Лондон не предоставит Ассанжу права безопасного выезда из страны, так как "Соединенное Королевство не приемлет принципа дипломатического убежища", - сказал Хейг в ходе онлайн-конференции.

По словам главы МИД Великобритании, Лондон "усердно работал с властями Эквадора в Лондоне и Кито по поиску взаимоприемлемого решения вопроса", однако эти усилия оказались безуспешными.

Интернет-сайт WikiLeaks знаменит сериями политических разоблачений, в частности, публикацией документов дипломатической службы США.

Ассанж обвиняется в Швеции в преступлениях сексуального характера, британский суд в июне постановил выдать Ассанжа шведской стороне, после чего Ассанж укрылся в здании посольства Эквадора в Лондоне и запросил политического убежища в латиноамериканской стране.