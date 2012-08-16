Президент Сирии Башар Асад в четверг сменил министров и губернатора Алеппо

В четверг президент Сирии Башар Асад сменил министров юстиции и промышленности, а также губернатора провинции Алеппо: Алеппо возглавил Мохаммад Вахид Аккад, причины кадровых перестановок, о которых сообщило местное ТВ, не сообщаются.

Боя в экономическом центре Сирии - городе Алеппо - идут уже почти месяц, вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным представителей ООН, 17 тысяч человек.