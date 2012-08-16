Россия предлагает ООН провести встречу группы действий по Сирии

Власти России предложили Совету Безопасности ООН провести встречу группы действий по Сирии. Встречу было предложено провести в пятницу, 17 августа, в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

Между тем, СМИ сообщают о том, что мисси международных наблюдателей в Сирии продлевать не будут. Миссия наблюдателей ООН завершится 19 августа, передает РСН. Вместо миссии в Дамаске будет открыто специальное координационное бюро.