Отношения Швеции и Эквадора могут осложниться

Решение Эквадора предоставить основателю сайта-разоблачителя WikiLeaks Джулиану Ассанжау политическое убежище может повлиять на двусторонние отношения Швеции и латиноамериканской страны.

Вечером в четверг МИД Швеции вызвал посла Эквадора в Стокгольме, страна выражает протест.

Джулиан Ассанж подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы имевших место в августе 2010 года, с июня 2012 года Ассанж находится в здании посольства Эквадрора в Лондоне.