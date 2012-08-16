Израильтянка требует от мужа компенсацию за неисполнение супружеского долга

Гражданка Израиля обратилась в суд по семейным делам с требованием взыскать с ее мужа компенсацию за неисполнение супружеского долга. Нанесенный ей ущерб она оценила примерно в 200 тысяч долларов.

Адвокат истицы сообщила, что обратиться в суд ее клиентку вынудили "глубокое разочарование и моральная травма". До свадьбы все было в порядке в сексуальном плане, а спустя некоторое время все изменилось. Муж отказывается вступать с женщиной в половые отношения. Он даже спать с ней в одной постели отказывается - ночует на диване в другой комнате, объясняя это импотенцией. Кстати, данный аргумент также может являться основанием для развода.

Каждую проведенную в одиночестве ночь женщина оценила в 165 шекелей. В браке они с мужем состоят вот уже 10 лет, таким образом за все годы набежала солидная сумма, сообщает ИТАР-ТАСС.



