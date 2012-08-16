Гиперзвуковой беспилотник Waverider провалил испытание на Мах-6

Военно-воздушные силы США заявили о провале испытательного полета бескрылого беспилотного аппарата Waverider X-51A. Беспилотный летательный аппарат Waverider должен был достичь скорости Мах-6 после запуска с бомбардировщика B-52, взлетевшего с авиабазы Эдвардс в Калифорнии в среду.

Ожидалось, что гиперзвуковой Waverider будет держать максимальную скорость полета в течение пяти минут. Но проблема выявилась уже через 16 секунд после того, как ракета-носитель должна была увеличить скорость, подняться на высоту 21300 метров, чтобы потом включился ГПВРД. Но ГПВРД не включился, и аппарат упал в Тихий океан.

Испытания новой технологии в США провалились второй раз подряд.