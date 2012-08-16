Британская полиция намерена штурмовать здание посольства Эквадора в Лондоне

Спор о будущем основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перерос в дипломатический конфликт. Правительство Эквадора обвинило Великобританию в том, что власти Лондона угрожают вторжением на территорию посольства южноамериканской страны.

Напомним, что Джулиан Ассанж ожидает в посольстве Эквадора в Лондоне решения о предоставлении ему убежища.

Лондонская полиция усилила свое присутствие вокруг здания посольства. Правительство Эквадора в Кито опасается, что здание посольства будут штурмовать, пишет немецкий журнал «Spiegel».

Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо заявил в среду на пресс-конференции в Кито, что британское правительство «в письменной форме» угрожало штурмом посольство Эквадора. Эквадор выразил на это свой протест: «Мы не британская колония», - добавил Патиньо.

В четверг правительство Эквадора планирует объявить о своем решении о предоставлении убежища Ассанжу, которому в Швеции выдвинуто обвинение в изнасиловании двух женщин в 2010 году.

Ассанж пытается избежать экстрадиции в Швецию, так как полагает, что власти Швеции могут передать его в США, по законым которых ему как шпиону может грозить смертная казнь. Вину он не признает.