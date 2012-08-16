Пентагон: не было никакой российской подлодки в Мексиканском заливе

Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что российская атомная подводная лодка около месяца курсировала незамеченной в водах Мексиканского залива у побережья США.

"Я не знаю, на чем основываются эта информация, но она не соответствует действительности", заявила представитель Пентагона Уэнди Шнайдер.

The Washington Free Beacon сообщило об обнаружении у берегов США в Мексиканском заливе российской атомной подводной лодки проекта "Akula". Скандал с российской АПЛ дал повод для критики в адрес президента США Барака Обамы.

По словам чиновников США, высказывания которых были опубликованы в американских СМИ, присутствие субмарины РФ у берегов США свидетельствует о недостатках в работе противолодочных американских комплексов, сообщают vesti.ru.

"Акула" была сконструирована в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург) по заданию советского правительства, стремившегося дать адекватный ответ на строительство в США ПЛАРБ класса "Огайо". Подводные атомоходы проекта "Акула" и сейчас остаются крупнейшими в мире по своим линейным размерам, которые обуславливались габаритами твердотопливных трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (РСМ-52).



