На саммите ОИС в Мекке Сирию временно исключили из организации

На экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке принято решение приостановить членство Сирии в организации.

Генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу по итогам саммита заявил, что режиму, который убивает собственных граждан, не место в ОИС. Но лидеры стран-членов исламской организации не поддержали идею силового вмешательства в ситуацию в Сирии.

Ранее за приостановление членства Сирии в этой организации высказались главы внешнеполитических ведомств стран-членов ОИС. Встреча глав МИД этих стран прошла накануне саммита. Против высказался лишь глава МИД Ирана, считающегося главным союзником правящего режима Сирии в регионе.

Решение ОСИ усугубило изоляцию Сирии после того, как в ноябре 2011 года эту страну исключили из Лиги арабских государств.До приостановки членства Сирии в Организацию исламского сотрудничества входили 57 стран.