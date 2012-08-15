Обама продлил срок ограничений на торговлю со странами, представляющими угрозу

Барак Обама увеличил срок действия ограничений на торговлю со странами, представляющими угрозу для США. В их числе – Россия. Ограничения регулируются федеральным законом International Emergency Economic Powers Act.

В список стран включены Иран (с 1979 года), Мьянма (с 1997 года), Судан (с 1997 года), Россия (с 2000 года, для предотвращения экспорта высокообогащенного урана), Зимбабве (с 2003 года), Сирия (с 2004 года), Белоруссия (с 2006 года, за разрушение демократических институтов), Северная Корея (с 2008 года) и Ливия (с 2011 года, после агрессии властей в отношении гражданских лиц). Продление срока действия закона является техническим, передает РИА «Новости».

«Распоряжение должно действовать после 17 августа 2012 года (срок, когда истекает срок предыдущего указа президента США о продлении ограничений). В соответствии с действующим законодательством я продлеваю срок действия распоряжения на один год», - говорится в тексте постановления Обамы, копию которого он направил в среду в конгресс.

Закон впервые вступил в действие 28 октября 1977 года. Список стран, упомянутых в нем, может корректироваться. В разное время в него были включены Гаити (1991-1994 годы), Ирак (1990-2004), Либерия (2001-2004), Ливия (1986-2004), Никарагуа (1985-1990), Панама(1988-1990), Сербия и Черногория (1992-2003), Сьерра-Леоне (2001-2004) и организации, которые США считали террористическими и повстанческими.



